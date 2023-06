Wegen der Rodungen im Speyerer Auwald am Naturhafen hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal die Ermittlungen wegen des Verdachts der „Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete“ übernommen. Dies teilte der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber am Mittwoch auf Anfrage mit. Ein Gutachten soll nun im Auftrag der Staatsanwaltschaft klären, ob die Rodungen eine „erhebliche Schädigung“ des naturschutzrechtlich besonders geschützten Gebiets darstellen. Ströber rechnet damit, dass es einige Wochen dauert, bis ein Ergebnis vorliegt. Davon werde abhängen, wie und ob weiter ermittelt werde. Anlass der Ermittlungen ist eine Anzeige, die die Speyerer Grünen Mitte März gegen unbekannt gestellt haben. Zuvor war bekanntgeworden, dass zur Anlandung des U-Bootes am Naturhafen am Berghäuser Altrhein eine rund 800 Quadratmeter große Fläche gerodet worden war, um Platz für den Transport von U17 ins Technik-Museum zu schaffen. Naturschützer kritisierten die Maßnahme vehement, weil sie erfolgt sei, ohne dass alle vorgeschriebenen Prüfungen stattgefunden hätten. Ein solcher Eingriff sei daher zum damaligen Zeitpunkt nicht zulässig gewesen. Die Stadtverwaltung ist anderer Auffassung. Bei Gefährdung eines schutzbedürftigen Gebiets drohen Geldstrafen oder auch Freiheitsentzug.