Für die Anlandung des U-Boots U17 der Bundeswehr im Naturhafen Speyer am Mittwoch, 17. Mai, und seinen Straßentransport ins Technik-Museum am Sonntag, 21. Mai, sind bereits ab Dienstag erste Sperrungen erforderlich. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird ab Dienstag, 16. Mai, bis mindestens Montag, 22. Mai, der Bereich am Naturhafen unmittelbar an der Zufahrt zur Industriestraße (K3) für jeglichen Fahrzeug- und Fußgängerverkehr großräumig gesperrt. Unbefugten könne zu diesem Bereich kein Zugang gewährt werden, es gebe eine Einlasskontrolle. Der Transport des U-Boots erfolgt über die Industrie- und die Heinkelstraße. Aufgrund der Ausmaße des Schwertransports gilt auf der gesamten Strecke ein beidseitiges Haltverbot. Auch der Parkseitenstreifen an der Industriestraße wird am Sonntag gesperrt. Die Industriestraße wird zwischen der Joachim-Becher-Straße und Einmündung Rheinhäuser Fähre am Sonntag von etwa 7 bis 12 Uhr für die Dauer des Transports voll gesperrt. Bereits ab 8 Uhr ist in diesem Bereich mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen. Im weiteren Verlauf wird es auch auf der Industriestraße zwischen der Joachim-Becher-Straße und der Anschlussstelle B39/Speyer-Zentrum zu Sperrungen kommen. Der Zugang zur „ParkStadt“ werde über die Straßen Am Technik Museum/Geibstraße/Am Neuen Rheinhafen für Anliegende zu den ortsansässigen Firmen fast durchgängig möglich sein, so die Stadt, die darauf hinweist, dass verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge abgeschleppt werden müssten. Auf der gesamten Umleitungs- und Transportstrecke werden keine Parkplätze zur Verfügung stehen.