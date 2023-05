Das nächste Etappenziel beim Transport des U-Boots U17 ins Technik-Museum Speyer ist erreicht: Seit Freitagnachmittag steht der Koloss auf einem 45 Meter langen Tieflader. Für Samstagmorgen ist die Fahrt des Ausstellungsstücks vom Ponton herunter an Land geplant. Zur Anreise für den Straßentransport am Sonntag gibt die Stadt den Schaulustigen Tipps.

Zwei Drohnen surrten in der Luft, ein Boot des Technischen Hilfswerks auf dem Berghäuser Altrhein verwies zwei Stand-up-Paddler in ihre Schranken: Das kritische Fahrmanöver in Form des zentimetergenauen Platzierens eines 45 Meter langen und 30-achsigen Tiefladers unter dem rund 49 Meter langen und circa 470 Tonnen schweren U-Boot hat am Freitagnachmittag seine Schatten vorausgeworfen.

Auch zwei große Steine neben der Fahrbahn der Zufahrtstraße zur Fähranlegestelle waren kein Problem. Ein Museumsmitarbeiter hat sie mit einem Gabelstapler angehoben und weggefahren. Nach dem Transport sollen sie zurückgelegt werden. Derweil dirigierte Frieder Saam von der Spedition Kübler den Fahrer des Lkw per Funkgerät und bediente selbst die Hydraulik der Achsen, damit die Räder stets richtig rollen. Wie sich zeigte, ist die Rangierfläche, die Ende Februar kahlgeschlagen worden war, nicht zu groß bemessen. Bis ganz an den Rand und ans Ende fuhr der Lkw. Dann erst konnte der Fahrer zum Ponton mit dem U-Boot zurückstoßen. Den Kahlschlag haben die Grünen kritisiert. Ermittlungen nach einer Strafanzeige gegen unbekannt laufen.

Gewicht wird ausgeglichen

Aufs Ponton ging es nur ganz langsam. Denn bei dem Schwimmkörper musste das Gewicht des Tiefladers immer wieder durch Wasserabpumpen aus den Hohlkörpern ausgeglichen werden, wie Michael Stiller, Exponatsverwalter beim Technik-Museum, sagte. Die Drohnen, die im Auftrag des Museums von Mitarbeitern einer Filmproduktionsfirma gesteuert werden, flogen mal hoch, mal tief. Schließlich waren es nur noch fünf der 30 Achsen, die noch nicht auf dem Ponton standen. Nach einer Verzögerung meldete Sandra Drawe, die Marketingleiterin der Technik-Museen Sinsheim und Speyer: „Der Tieflader steht komplett unter dem U-Boot.“ Am Samstagmorgen soll das Spezialfahrzeug an Land und am Sonntag ab 8 Uhr dann ins Museum fahren.

Viele Schaulustige erwartet

Am Freitag haben sich Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) den Fortschritt beim Transport von U17 angeschaut. Nach Auskunft von Stadtsprecherin Annika Siebert stehen am Sonntag den Schaulustigen die großen Parkplätze der Stadt zur Verfügung. „Wir raten aber dazu, nicht mit dem Auto, sondern mit Bus und Bahn anzureisen“, sagte sie.

Wer am Sonntagmorgen entlang der gesperrten Transportstrecke über Industrie- und Heinkelstraße parke, werde abgeschleppt, betonte Siebert. Mitarbeiter der Stadt seien dort im Einsatz.