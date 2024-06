[aktualisiert, 11.30 Uhr] Der Transport des künftigen Museums-U-Boots U17 in Speyer ist am Sonntagmorgen gut über die Bühne gegangen. Vor 9 Uhr verließ der 90 Meter lange Schwertransport mit dem 48 Meter langen U-Boot das Gelände des Technik-Museums Speyer. Diese Einfahrt in die Heinkelstraße war ebenso wie eine halbe Stunde später das „Einbiegen“ in die Industriestraße Zentimeterarbeit. Mehrere hundert Schaulustige beobachten den von Polizei, Technischem Hilfswerk und Hilfsorganisationen begleiteten Transport. Logistisch wickelt diesen ein Team um die Spedition Kübler mit schwerem Gerät ab.

Gegen 11 Uhr – und damit etwas früher als erwartet – war das für das Technik-Museum Sinsheim bestimmte U-Boot über die Industriestraße am Naturhafen im Süden Speyers angekommen. Dort wird es für die nächste Etappe auf dem Rhein vorbereitet. Er beginnt am 5. Juli. Ab 14. Juli wird in Haßmersheim am Neckar wieder auf die Straße gewechselt, sodass das Boot nach mehreren Kraichgau-Etappen am 28. Juli im Sinsheimer Museum Anker werfen soll. „Der Transport startete pünktlich und es lief alles nach Plan“, so die Zwischenbilanz von Museumssprecherin Alla Schneider.

Im Mai 2023 war das frühere Boot der Marine nach einem mehrwöchigen Transport aus Kiel in Speyer angekommen. Dort wurde es seither von der Museumswerkstatt auf seine letzte Etappe vorbereitet.

Das Technik-Museum bietet einen Livestream von dem Transport an: https://u17.technik-museum.de/de/u17-live/