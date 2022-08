Für den an Blutkrebs erkrankten Luan aus Speyer und seine Familie gibt es eine sehr gute Nachricht: Die gemeinnützige Organisation DKMS hat in ihrer Datenbank einen Stammzellspender für den Sechsjährigen gefunden. Der Mann habe einer Transplantation auch bereits zugestimmt. Das bestätigt Andreas Trischmann, ein Freund der Familie und einer der Organisatoren der Typisierungsaktion für Luan Anfang Juli in Gommersheim. Bei dieser und einer zweiten, von Feuerwehr und First Respondern organisierten Aktion in Böhl-Iggelheim haben sich laut Trischmann 700 Menschen typisieren lassen. „In Corona-Zeiten kommen zu solchen Aktionen im Schnitt 170 bis 250“, sagt Trischmann. Luans Spender war aber nicht dabei. Der Mann, der aus dem Großraum Stuttgart kommt, ist über die Datenbank gefunden worden. Die Transplantation werde derzeit vorbereitet und könne voraussichtlich im Verlauf des Septembers stattfinden. Ob Luans Körper die Spende annimmt, wird voraussichtlich erst im Oktober feststehen. Auch für den 13-jährigen am Langerhans-Sarkom erkrankten Leandro-Justin aus Böhl-Iggelheim, für den die Typisierungsaktionen ebenfalls gedacht waren, gibt es gute Nachrichten: Eine Frau aus Frankreich kommt laut Trischmann als Spenderin in Frage. Auch hier werde jetzt eine Transplantation vorbereitet. „Den Familien ist ein Stein vom Herzen gefallen“, sagt Trischmann.