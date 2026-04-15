Erster gegen Zweiter, bester Angriff gegen beste Abwehr, das Spiel Mechtersheim gegen Zeiskam hat es in sich.

Es ist das letzte große Topspiel, mit dem Nauwid Amiri, Trainer des Fußball-Verbandsligisten TuS Mechtersheim, die Weichen endgültig in Richtung Meisterschaft stellen will. Am Samstag gastiert der Tabellenführer bei seinem einzig verbliebenen echten Verfolger TB Jahn Zeiskam (16 Uhr).

Der Druck in dieser Partie liegt eindeutig bei den Gastgebern. Nicht wegen des Verlustes der bei sieben Zählern Rückstand ohnehin nur noch sehr geringen Titelchancen, sondern deshalb, weil der FC Basara Mainz am Sonntag mit einem Erfolg in Kandel dann im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz zwei vor dem direkten Duell eine Woche später wieder bis auf einen Zähler an den Turnerbund heranrücken könnte. Vorteil TuS? „So würde ich das nicht sagen“, betont Amiri: „Für so ein Duell braucht man auch eine gewisse Anspannung.“

Wooten kehrt zurück

Beim TuS Mechtersheim wird Stürmer Andrew Wooten nach verbüßter Vier-Spiele-Sperre wieder in der Startelf stehen wird. Der Ex-Profi bekommt es mit der ligaweit besten Defensivabteilung zu tun. Nur 21 Gegentreffer fing sich Zeiskam bisher ein. Zum Vergleich: Der TuS hat schon deren 27 hinnehmen müssen, aber mit 76 auch 17 Treffer mehr erzielt. „Natürlich ist bei Zeiskam die Defensive ihre große Stärke. Aber wir haben gegen diese Verteidigung im Hinspiel auch drei Tore erzielt“, erinnert sich Amiri: „Und unsere Offensive wird sie wieder beschäftigen.“ Ob für Wooten Aleksandar Biedermann oder Leotrim Berisha auf die Bank wechseln, sei noch offen.

Zugleich wisse Amiri um die personellen Probleme des TB im Angriff, wo Robert Cenusa, Antonio Jonjic und Nico Nagel fehlen werden. In Mechtersheim gebe es hingegen keine Ausfälle. Einzige Ausnahme ist Nicolas Kortus, der vergangene Woche Rot sah. „Wir rechnen wieder mit einer vierwöchigen Sperre. Ich verstehe das nicht, dass man bei 4:0 und einem selbst erzielten Tor so in einen Zweikampf rast. Da erwarte ich, dass ein Lernprozess einsetzt“, ärgert sich Amiri, der „kurz die Fassung verloren“ habe. Für Kortus kündigt er „eine kleine Geldstrafe“ an, um diesen Prozess anzustoßen. Maximilian Krüger stehe wieder im Kader. Und auf der Sechs sei Leander Helbig in der aktuellen Form nicht zu ersetzen. Er hat offenbar Berkan Celebi vorerst auf die Bank verdrängt, der wiederum dies zum Wohlwollen des Coaches sehr mannschaftsdienlich angenommen habe und im Training Vollgas gebe.

Kein Larifari

Der Mechtersheimer Coach kündigt an, dass er dafür sorgen werde, dass kein Spieler arrogant, überheblich oder im Larifari-Stil auf dem TB-Rasen stehen werde: „Wir sind nicht blauäugig, brauchen 100 Prozent Leistung, dann werden wir auch gewinnen.“ Dass es für ihn selbst an eine alte Wirkungsstätte zurückgeht, spiele dabei überhaupt keine Rolle. „Es ist ein Topspiel, ein Derby, mit Prestige, bei dem viele Spieler beidseitig auf ihren Ex-Klub treffen. Da fallen meine sechs Wochen dort nicht ins Gewicht.“