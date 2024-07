Oberligist TuS Mechtersheim hat die eigentliche Generalprobe für die neue Saison verloren. Am Mittwochabend unterlag die Mannschaft von Trainer Marco Göbel an der heimischen Kirschenallee dem Baden-Württemberg-Pendant SGS Großaspach mit 0:2 (0:0). „Großaspach war der erwartet schwere Gegner“, sagte der Mechtersheimer Teammanager Dieter Demmerle im Gespräch mit unserer Zeitung: „In der ersten Halbzeit standen wir defensiv in der Viererkette sehr stabil.“

Demmerle nannte Felix Brand und Nicolas Kortus sowie den sehr ordentlichen Max Lichti auf rechts: „Wir haben wenig bis gar nichts zugelassen.“ Dennis Arnsts 1:0 nach einem Konter zählte nicht, weil der Schiedsrichter Abseits pfiff. Nach der Pause setzte sich das Bild mit Feldvorteilen für Großaspach fort, das einen Abpraller zum 1:0 verwandelte (74. Minute).

Drei Chancen

Die Römerberger konterten laut Demmerle gut. Brand verzeichnete eine Kopfballchance. Arnst scheiterte frei vorm stark haltenden Torwart, schoss einmal knapp vorbei. In der 89. machten die Gäste den Deckel drauf. Schon am Freitag (19 Uhr) wartet auf Mechtersheim beim württembergischen Bezirksligisten SGM Massenbachhausen der abschließende Test.

Der Teammanager kündigte an, durchzuwechseln und mit der zweiten Mannschaft (Bezirksliga) aufzufüllen: „Wir können nicht zweimal innerhalb von zwei Tagen spielen.“