Oberligist TuS Mechtersheim hat die nächste Niederlage gegen einen klassentieferen Gegner kassiert. Am Mittwochabend setzte es in Ludwigshöhe ein 2:3 (0:2) gegen Verbandsliga-Aufsteiger VfB Bodenheim. Mechtersheim geriet früh mit 0:2 in Rückstand. Abdulkerim Cakar verkürzte zwar unmittelbar nach der Pause. Doch das 1:3 folgte.

Max Lichti stellte den Endstand her. Am Sonntag, 17.30 Uhr, gibt es ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Ralf Schmitt. Dann trifft der TuS nämlich in Herxheimweyher auf Oberliga-Neuling Viktoria Herxheim.