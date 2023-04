Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der TuS Mechtersheim hat ein paar aufregende Tage hinter sich – nicht nur in Bezug auf die Leistungsdelle in den vergangenen Spielen. Zum Ende der Wechselfrist kamen noch ein paar neue und bekannte Gesichter. Am Samstag geht es zu Hause gegen den FV Diefflen (15.30 Uhr).

Ende August ist im Fußball viel in Bewegung. Denn zum 31. August schließt das Transferfenster. Eigentlich sind es zumeist die Vereine aus den Profiligen, die noch versuchen, ein Transferschnäppchen