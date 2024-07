TuS Mechtersheim II und FC Speyer 09 haben sich am Mittwochabend zum Bezirksliga-Vorderpfalz-Auftakt 1:1 (1:0) an der Kirschenallee getrennt. Max Laubersheimer brachte die Römerberger in Führung. Fuad Catovic glich aus. „Wir sind zufrieden“, sagte der Mechtersheimer Trainer Louis Gimmy im Gespräch mit unserer Zeitung.

„Für uns war es das perfekte Endergebnis. Ich glaube, das Spiel hätte keinen Sieger verdient gehabt“, so Gimmy. Er berichtete von einer hitzigen Schlussphase. TuS-ler Matteo Uzelac erhielt eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe. Speyers Salvatore Saito flog mit Rot vom Platz. Die Trainerbänke taten vor knapp 200 Zuschauern ihr Übriges.

Ehlert rettet

Andre Gruhn vergab ein Riesending für Mechtersheim. Hinten stach Sebastian Ehlert. Noch einmal sah Gimmy ein Handspiel. Speyers Mitabsteiger ASV Fußgönheim und TuS Schaidt setzten sich derweil mit 3:0-Heimsiegen an die Tabellenspitze. Mechtersheim spielt am Sonntag (14 Uhr) bei RW Seebach. Speyer pausiert, tritt verlegt erst am Mittwoch, 18. September (19.30), bei TSG Deidesheim an. Der FC 09 stimmte zu, weil den Hausherren zuviele Urlauber fehlen.