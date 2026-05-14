Ganz schön was los beim Meister der Verbandsliga. Ein prominenter Ex-Profi und ein Backup kommen. Dem Torjäger steht eine schwere Entscheidung ins Haus.

Nauwid Amiri, Trainer des Verbandsliga-Meisters TuS Mechtersheim, ist angefressen. Er reagiert auf die jüngste Heimniederlage gegen Steinwenden und verkündet Personalien. „Die acht Wechsel in der Stammformation waren zu viel. Die Niederlage hat mich tierisch genervt“, sagt er selbstkritisch vor dem Spiel am Sonntag um 15 Uhr bei der SG Eintracht Bad Kreuznach. „Ich werde nur drei Spieler, Torwart Sebastian Ehlert und die Defensivspieler Daniele Marchitto und Salvatore Mangano, belohnen. Der Rest wird so aufgestellt, als ginge es noch um die Meisterschaft.“ Abwehrchef Edonart Leposhtaku fehlt wegen einer Rotsperre.

Derweil laufen die Planungen für die kommende Oberliga-Runde auf Hochtouren. Amiri lässt dabei seine Beziehungen spielen und baut den Verein nach seinen Wünschen um. Als weiterer Co-Trainer kommt der Frankenthaler Danny Blum, Ex-Profi von Eintracht Frankfurt, 1. FC Nürnberg, VfL Bochum, Karlsruher SC, SV Waldhof Mannheim, 1. FC Kaiserslautern, Schalke 04 und SV Sandhausen.

Freund Blum

Der 35-Jährige stehe ausschließlich an der Seitenlinie stehen und spiele nicht mit, so Amiri, der Blum als einen guten Freund bezeichnet. „Daniel Evrard hat den Job als spielender Co-Trainer überragend gemacht. Aber er muss sich in der Oberliga noch mehr auf sein Spiel konzentrieren. Und mir wird die Arbeit zu viel. Ich brauche mehr Entlastung“, begründet der Chefcoach die Notwendigkeit der neu geschaffenen Stelle.

Zudem wechselt Dani Thon, der kürzlich noch für Herxheim gegen den TuS ein schönes Tor erzielte, gesuchter Backup für Lion Schubach an die Kirschenallee. Die Verträge von Leotrim Berisha und Marchitto verlängerte Mechtersheim. Offen bleibt die Personalie Andrew Wooten. „Er reist für zwei Wochen nach Estland und schaut sich alles an. Danach entscheidet er sich zwischen Estland und Mechtersheim. Andere Optionen sind nicht im Spiel“, erklärt Amiri.

Bei Aleksandar Biedermann stehe der Entschluss fes: „Er wird jetzt zum zweiten Mal Vater. Dazu arbeitet er im Schichtdienst. Das alles ist mit der Aufgabe in der Oberliga für ihn nicht vereinbar. Er wird uns verlassen und wohl kein Fußball mehr spielen. Sollte sich etwas ändern, ist die Tür hier für ihn immer offen“, kommentiert Amiri.