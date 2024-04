Zittern und pure Freude umschreibt derzeit die Gefühlslage beim TuS Heiligenstein am besten. Die Pfalzligaherren ließen durch das 31:31 beim TV Wörth zum Saisonabschluss als Viertletzter zumindest die Südpfälzer hinter sich. Heiligenstein geriet nach Drei-Tore-Vorsprung in der Schlussphase mit vier Treffern in Rückstand. Moritz Erhard warf das 31:31. Tore: Sven Hoffmann (13), Yannick Gerbes, Nico Fohs (je 4), Björn Gerbes, Erhard (je 3), Jochen Schulze (2), Felix Turich, Tim Handermann (je 1).

Abwarten

Jetzt ist Heiligenstein von der weiteren Entwicklung abhängig: Bis 11. Mai steht fest, ob HSG Dudenhofen/ Schifferstadt in die Regionalliga aufsteigt. Erst Ende des Monats steht fest, wer die oberen Klassen nach unten verlässt. Ganz anders die TuS-Damen: Nach grandioser Saison, unter anderem mit einem Sieg über Meister Dudenhofen/Schifferstadt, beendeten sie Runde nach dem 35:26 (17:14) bei FSG Assenheim/Dannstadt/Iggelheim als Zweiter.

Nach dem 6:8 drehte der TuS den Spieß um. In der zweiten Hälfte steigerte sich vor allem die Abwehr. Das Tempospiel funktionierte. Tore: Michelle Wilde (6/1), Lena Bringsken (6), Silvia Gassert (5), Enya Mansky, Philine Jansen, Celine Müller (je 4), Lea Gärtner, Lisa-Marie Steffens, Hanna Heinrich (je 2).