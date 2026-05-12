Mit einem Sieg und einer Niederlage sind die Turtles Speyer in Neuwied in die Saison gestartet.

Gastgeber Neuwied Racoons und die Bad Dürkheim Barrels warteten. Bei einigen der vielen neuen Spieler der Speyerer machte sich große Aufregung breit. Das Trainergespann dagegen verfolgte das Ziel, die Zugänge im Team gut zu integrieren. Sie sollten Spaß am Spiel haben und Spielverständnis über die erste Erfahrung sammeln.

Das eigentliche Ziel des Gewinnens stand für diesen Tag jedoch nicht im Vordergrund. Zunächst trafen die Racoons auf die Barrels. Bad Dürkheim setzte sich mit 10:4 durch. Im Anschluss traten die Speyer Turtles gegen die Mannschaft von der Weinstraße an. Sie zeigten eine gute Leistung, unterlagen jedoch mit 5:9.

Punkteass Pollini

Drei von fünf Punkten brachte Julian Pollini nach Hause. Einen erzielten jeweils Maxim Pietrzala und Gabriel Perez Valence. Pollini schlug einen Homerun. Perez Valence glückte in seinem ersten Baseballspiel direkt ein Zähler. Gegen Neuwied schickten die Speyerer vier neue Spieler aufs Feld. Die Auswahl präsentierte sich sehr gut und kämpferisch, kam in jedem Inning zu Runs.

Am Ende belohnten sich die Schildkröten am vergangenen Wochenende mit dem ersten Saisonsieg (12:8). Es punkteten Maxim Pietrzala (4), Julian Pollini (3), Lars Hammer (2), Robin Wolff, Gabriel Perez Valence, Thorsten Stöhr (alle 1). Die Speyerer bewiesen den gesamten Spieltag über Kampfgeist, großartigen Einsatz und Teamgeist. Alle Baseballer, inklusive der Neuen, verrichteten einen tollen Job und reisten zufrieden mit dem Tagesergebnis nach Hause. Das nächste Match steigt dann voraussichtlich am Sonntag, 31. Mai, zuhause in der Butenschönstraße.