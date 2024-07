Auch nach dem Zusammenschluss der beiden Vereine TV Schifferstadt und TV Dudenhofen zu einer Handball-Spielgemeinschaft setzen die Klubs die Tradition des Otto-Hammer-Gedächtnisturniers fort.

Bereits zum 13. Mal steht am kommenden Wochenende der Handball in der Ganerbhalle in Dudenhofen als auch in der Kleinen und Großen Kreissporthalle zu Schifferstadt im Mittelpunkt. Es ist zugleich der Startschuss in die Vorbereitung der Vereine auf die Saison 2024/25, die am ersten September-Wochenende beginnt.

Freier Himmel

Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Nachwuchs. Los geht es am Freitagabend mit der männlichen A-Jugend und den C-Juniorinnen. Der Großkampftag folgt am Samstag, wenn neben den Partien in der Halle auch das Freiluft-Turnier für die Minis und F-Jugend auf dem Plan steht. Darüber greifen die weibliche E- und D-Jugend, aber auch die männlichen Altersklassen C sowie B, ebenso die Herren zum Leder.

Den Abschluss bilden am Sonntag die Spiele der männlichen E- und D-Jugend sowie der Damen. In allen Altersklassen tritt der Ausrichter mit jeweils mindestens einer Mannschaft an. Aufgrund des frühen Zeitpunkts des Vorbereitungsturniers fallen die Konkurrenzen unterschiedlich groß aus. So treten bei den Herren die HSG Dudenhofen/Schifferstadt II, die TSG Ketsch, die HSG Eckbachtal und der TV Kirrweiler an.

Die erste Partie bei den Männern beginnt am Samstag um 17 Uhr in der Großen Kreissporthalle. Bei den Damen misst sich der Ausrichter zunächst mit HC Neuenbürg 2000 und HSG Hungen/Lich. Das erste Spiel bestreitet Dudenhofen/Schifferstadt am Sonntag (13.45) gegen die HSG Hungen/Lich.