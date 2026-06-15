Das Turnier der TG Waldsee lockt Teams von weiter her an. Einige Wettbewerbe platzen, andere schrumpfen. 2027 holt die Abteilung zum ganz großen Wurf aus.

Ein Wochenende lang gab’s Beachhandball satt auf dem Gelände der TG Waldsee. 85 Mannschaften hatten gemeldet. Die Jugend war mit 68 Teams am Start. Viel Erwähnenswertes hatte Organisator Jens Eckrich auf dem Zettel. „Wir hatten perfektes Beach-Wetter“, freute sich Eckrich über optimale äußere Bedingungen.

Noch zufriedener äußerte er sich über die Resonanz, die das Beach-Turnier der TG erfährt. Die 18-jährige Tradition macht er zum einen dafür verantwortlich. Zum anderen sieht Eckrich aber auch den professionellen Ablauf und das attraktive Gelände als Schlüsselfaktoren für auswärtige Mannschaften, sich für den Wettkampf anzumelden.

Waldsee stockt auf

Besonders erfreulich: Alle Jugendturniere waren komplett besetzt. Bei der C-Jugend stockte die TG aufgrund der starken Nachfrage sogar von acht auf zehn Teams auf. „Das ist schon beachtlich“, sagte Eckrich beim Blick auf die Tabelle. Unglaublich seien die Anfahrtswege, die einige für die Teilnahme in Kauf nehmen.

Eckrich hob die Anmeldung von mehreren Mannschaften der SG BBM Bietigheim hervor. Der Kontakt geht auf den ehemaligen TG-ler Dominik Claus zurück, der dort in der Bundesliga spielt. Auch die Anwesenheit der TSG Münster aus dem Main-Taunus-Kreis erfüllte mit Stolz. „Sie haben den Beachhandball in Deutschland mit groß gemacht“, warf Eckrich im Gespräch mit der RHEINPFALZ ein.

TG siegt

Ein von Jahr zu Jahr steigendes Niveau sprach er dem Turnier zu. Eng beieinander lagen die Ergebnisse oftmals am Wochenende. Einige Male entschieden Penalty-Würfe die Spiele. „Bei unseren eigenen Mannschaften haben wir den Heimvorteil gemerkt“, so Eckrich. Der Trainingsvorsprung auf der gewohnten Anlage zahlte sich zweimal im Besonderen aus: Sowohl die männliche C-Jugend als auch die Herren der TG belegten erste Plätze.

Ein Coup: Die E-Juniorinnen der SG Rheinauen vereinigte die Ränge eins und zwei auf sich. Bei der männlichen Jugend indessen ordnete sich auch der Ausrichter der HSG Dudenhofen/ Schifferstadt unter. Die gewann bei den Jungs die Altersklassen B- und E. Während das leistungsorientierte Feld bestens besetzt war, verzeichnet die TG beim Fun-Turnier laut Eckrich rückläufige Zahlen. Nur fünf Teams traten diesmal an. „Es wird von den meisten trotz der dritten Halbzeit mit Gaudi-Wettbewerb sehr ernst genommen“, sieht der Turnierleiter einen wesentlichen Grund.

In den Blick fasst das Organisationsteam bereits das Beachhandball-Wochenende 2027. Das steht nämlich unter einem besonderen Stern – dem 100. Jubiläum der Handball-Abteilung in der TG Waldsee. Nicht nur sportlich erinnert der Verein dann daran. Er plant Tage mit Live-Musik und Party in der Sommerfesthalle.