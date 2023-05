Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Anabelle Renner hat ein paar Tage gebraucht, bis sie realisiert hat, was da bei den deutschen Meisterschaften in Bruchsal passiert ist. Die Starterin des TV Schwegenheim wurde Zweite. Im kommenden Jahr will Renner das toppen.

„Sprung hätte ich auf jeden Fall besser gekonnt“, reflektiert die 13-Jährige ihre Leistung. Froh ist sie aber, diese Übung überhaupt hinbekommen zu haben. „Im Training vorher