Nach zwei Jahren Pause findet in diesem Jahr am Wochenende erstmals wieder der Wettbewerb It’s Showtime statt. Der TSV Speyer beteiligt sich in Rodalben mit mehreren Gruppen. Zum ersten Mal stellt der Verein auch beim Showcontest eine Solistin, ein Duo und ein Trio.

Abteilungsleiterin und Trainerin Renate Behm bereitete mit viel Sondertraining die Solistin Jana Berezko (Zirkus), das Duo Mina Shamil/Leona Callaki (Tanz mit der Puppe) sowie das Trio Olga Ber, Liana Falsone,