Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TSV Speyer bangt in der Corona-Krise um seine traditionsreichen, erfolgreichen Turngruppen. Das hat Abteilungsleiterin Renate Behm der RHEINPFALZ mitgeteilt.

Behm begann am 17. November 1969 mit dem Jazztanz beim TSV. Bei der Gala zum 50-jährigen Bestehen „hätte ich mir nicht träumen lassen, dass alle meine guten Gedanken so schnell in Rauch aufgehen“.