„Wir haben es geschafft. Wir fahren nach Berlin“: So kommentierte Cornelia Wolff (TV Schwegenheim) die Qualifikation der Jahrgänge 2008 bis 2011 aus dem Speyerer Purrmann-Gymnasium für das Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia Anfang Mai in Berlin. Da befand sich der Tross gerade auf der langen Rückreise aus Wolfstein.

Das liegt im Nordwesten der Pfalz und das nächste Ziel der Mädchen um Betreuerin Kristin Wolff lautete Tankhof Schwegenheim. Zuvor gewann das Purrmann das Landesfinale mit 4,5 Punkten Vorsprung auf Haßloch.

Nur 13er

„Sie waren sehr, sehr gut“, teilte Kampfrichterin Wolff mit. Eva Zimpelmann (Jahrgang 2008) turnte am Balken eine 13. Am Boden schafften das auch die Schwestern Lotta (2008) und Marla Dörr (2010). Damit erfüllte sich das Trio bei seiner letzten Chance den gemeinsamen Traum von Berlin, der zuletzt trotz Quali wegen Corona so jäh platzte.

Dabei widerstand die Gruppe zwei Hindernissen: Sie besiegte Konkurrenz, die mit besserer Punktzahl anreiste und gewann mit der Mindestanzahl an Turnerinnen, was kein Streichergebnis erlaubte.