Gastgeber TuRa Otterstadt hat beim Stickelspitzer-Cup am Donnerstagabend vorzeitig das Halbfinale am Samstag (ab 14 Uhr) erreicht – sozusagen auf der Couch. Schon ein Punkt genügt der Mannschaft von Spielertrainer Markus Hajok am Freitag (17.50 Uhr) im B-Klasse-Duell mit TuS Altrip II, um sogar als Gruppensieger weiterzukommen und dann um 15.10 auf den Zweiten der anderen Gruppe zu treffen.

Das alles steht fest, nachdem B-Klassist RW Speyer von einer 2:0-Sonderwertung gegen Altrip, das wegen zu vieler Erkrankter nicht antrat, profitierte. Der TuS ist damit sowieso raus. ASV Speyer reicht am Freitag (19) im Stadtderby mit den Roten ebenfalls ein Zähler, um im Wettbewerb zu bleiben. Gibt es einen Sieger, entscheidet das Torverhältnis im Vergleich mit Otterstadt über Platz eins.

Heiligenstein überrascht

FV Heiligenstein (B-Klasse) fügte FSV Schifferstadt beim 2:0 die erste Niederlage zu und beendet Pool A am Freitag (20.10) gegen die höherklassigen Kickers Neuhofen, kegelt bei einem Erfolg tatsächlich noch ASV Waldsee (A) aus dem Turnier. Rouven Gauweiler schnürte den Doppelpack. Denn Waldsee sitzt auf der Couch, beendete seine Partien bereits mit dem 2:0 (1:0) über Neuhofen.

Luca Grädler brachte die überlegenen ASV-ler kurz vor der Pause 1:0 in Führung. Davide Di Marco machte in der Schlussphase den Deckel drauf.