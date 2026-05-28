Wie aus kleinen Kronkorken eine große Hilfe werden kann, haben die Mitglieder der Tura Otterstadt gezeigt. Der Erlös aus 321 Kilo Kronkorken kam krebskranken Kindern zugute.

Bereits vor einigen Jahren wurde Beatrice Schmidt, Abteilungsleiterin Breitensport bei dem Sportverein Tura Otterstadt, auf eine Aktion aufmerksam, die so einfach wie wirkungsvoll ist: Bei dem Basketballverein Alba Berlin entdeckte sie eine Sammelbox für Kronkorken. Diese wurden gesammelt, um sie für den Verein Kronenkinder in bare Münze umzulegen.

Bei dieser Initiative zugunsten des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen werden Kronkorken zusammengetragen und zum Recyceln bei einer Annahmestelle abgegeben. Mit dem Erlös werden dann krebskranke Kinder unterstützt. Auch bei der Tura Otterstadt wollte Schmidt die Aktion unterstützen. Den Ausschlag zur Umsetzung gab dann vor einem Dreivierteljahr ein persönliches Schicksal im Verein.

321 Kilogramm gesammelt

„Ein Vater, dessen Kind leider verstorben ist, fragte, ob er eine Sammelbox bei uns im Vereinsheim aufstellen dürfe“, berichtet Schmidt. Er durfte – mit großer Resonanz. Denn das Sammelgut brachte 321 Kilogramm auf die Waage. Gewogen wurde es beim Schrotthandel Bauer in Speyer. Dieser ist bereits seit einigen Jahren Kooperationspartner für die Black Stork Braumanufaktur in Speyer, die sich ebenfalls für die Aktion Kronenkinder engagiert.

„Das ist etwas Besonderes“, sagt Tobias Bauer. Aus Überzeugung hilft das Unternehmen, Geld für kranke Kinder zusammenzubekommen. Bei 180 Euro pro Tonne liegt derzeit der Schrottpreis. Knapp 60 Euro Erlös bedeutet das für die Tura-Sammlung.

Wirkung über den Betrag hinaus

Der Betrag mag klein erscheinen, doch die Wirkung erachtet der Verein als groß. „Das war eine Megasache und wir waren stolz, dass wir auch andere Vereine motivieren konnten, mitzumachen“, sagt der Vereinsvorsitzende Steffen Schmidt. Auch Rot-Weiß Seebach trug mit 100 Kilogramm Kronkorken zum Ergebnis bei.

Alle, die 200 Kronkorken bei der Tura abgaben, erhielten außerdem eine Freikarte für ein Spiel und ein Getränk, sagt Schmidt. Seine Frau Beatrice findet den Dreifach-Effekt toll: Denn abgesehen vom Recycling und der Spende wurde auch etwas für die Umwelt getan. „Unsere Jugend war im Binsfeld mit dem Detektor unterwegs und hat Kronkorken gesammelt“, berichtet Schmidt. Fertig ist die Tura Otterstadt auch nach 145.909 gesammelten Kronkorken nicht: Die Aktion soll noch weiterlaufen.