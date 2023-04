Eine Frau und Mutter, aktiv in der Latino-Fitness-Gruppe der TuRa Otterstadt, ist an ALS erkrankt. Der Verein setzt alles in Bewegung, um ihr nach der Diagnose, ALS ist eine unheilbare Erkrankung, einen großen Wunsch zu erfüllen. Gruppenleiterin Anthea Baus-Simsek war sofort klar: „Wir müssen was tun.“

Eine schockierende Nachricht hat in der TuRa Otterstadt eine Welle ehrenamtlichen Engagements in Bewegung gesetzt. Ein aktives Mitglied ist an ALS erkrankt. Mit einer Benefizaktion am 20. Mai, ab 16 Uhr, soll der Frau ein letzter Wunsch erfüllt werden.

Aktiv ist die Mutter zweier erwachsener Kinder in der Latino-Fitness-Gruppe von Anthea Baus-Simsek. Zwei Jahre ist es her, seit sich bei ihr gesundheitliche Probleme einstellten. Keine Untersuchung brachte ein Ergebnis. „Erst Ende Januar dieses Jahres bekam sie die Diagnose“, sagt Beatrice Schmidt. Sie leitet die Abteilung Breitensport in der TuRa und tanzt in derselben Gruppe.

Große Betroffenheit

Umso größer ist die Betroffenheit im Verein. Jeder weiß inzwischen, dass die prognostizierte Lebensdauer nach Auftreten der Krankheit noch fünf Jahre beträgt. ALS – ausgeschrieben Amytrophe Lateralsklerose – ist eine unheilbare schwere Erkrankung des Nervensystems, die zur Muskellähmung führt. Physiker Stephen Hawking ist einer der bekanntesten Menschen mit der Krankheit.

„Mich hat die Nachricht so bewegt, dass ich sagte, wir müssen was tun“, berichtet Baus-Simsek im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Bei sich selbst fing sie an. Zwei Stunden Latino-Fitness, aufgeteilt in mehrere Sequenzen, wird sie an dem Tag der Benefizaktion anbieten. Eine Yogalehrerin aus Neuhofen wird zum Abschluss eine Einheit anbieten.

Einzelhandel und Gastronomie unterstützen

„Außerdem haben wir eine große Tombola mit richtig vielen, tollen Preisen organisiert“, ergänzt Schmidt zum Geschehen drumherum. Dankbar äußert sie sich über das Entgegenkommen von Einzelhändlern, Gastronomie und Freizeitunternehmen. Die TuRa-Familie wird Würstchen und Salate zur Stärkung anbieten. Auch wer nicht beim Latino-Fitness mitmachen könne, sei dazu willkommen, stellt Baus-Simsek heraus.

Die Fußball-Aktivität hat zum Veranstaltungstag ihre Mithilfe zugesagt. Unter anderem wird es Torwandschießen für den Nachwuchs geben. Mit einer Spende wird das Gesamtprojekt unterstützt. Der Reinerlös aus der Aktion soll komplett der kranken Frau zugutekommen. „Wir möchten ihr damit helfen, sich ihren letzten Wunsch zu erfüllen“, erklärt Baus-Simsek. Der lautet: einen letzten Urlaub mit der ganzen Familie.

Ice-Bucket-Challenge

In petto haben die Organisatorinnen, zu denen auch Cornelia Rinnhofer zählt, auch eine Ice-Bucket-Challenge, bei der die Sponsoren noch mal namentlich in den Vordergrund gerückt werden sollen.

Der Eintritt zur Tanzfitness ist frei. Um jedoch auch platzmäßig disponieren zu können, wird um Anmeldung bis Samstag, 13. Mai, gebeten. Schon am 6. Mai wird die TuRa mit einem Stand vor dem Altpörtel in Speyer mit einem Kuchenverkauf Spenden generieren und für die Aktion werben. Anmeldungen: E-Mail: https://showtanz@tura-otterstadt.de