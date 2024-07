Seine Aktivitäten in den Bereichen Klima und Umwelt hat dem in diesem Jahr 125-jährigen TuRa Otterstadt eine hohen Auszeichnung eingebracht.

Der Sportbund Pfalz ehrte den Klub und damit seine rund 800 Mitglieder als umweltfreundlichen Sportverein. Eine Prämie von jeweils 1500 Euro geht auch an den TC Haßloch und den südwestpfälzischen SV Lemberg. „Aus dem Satzungszweck eines Sportvereins lässt sich nicht immer direkt ein Umweltbewusstsein ableiten, und umweltbewusstes Handeln im Sportverein wird nicht immer als primäre Aufgabe angesehen“, erklärt Sportbund-Vizepräsident Rainer Bieling: „Gleichzeitig sind Nachhaltigkeit und Umweltschutz jedoch gesamtgesellschaftliche Aufgaben, denen sich viele Sportvereine in unserem Land verpflichtet fühlen.“

Elf Kategorien

Dass viele Sportvereine in der Pfalz diese Rolle annehmen, zeigten unter anderem die eingereichten Bewerbungen zum Umweltpreis. In insgesamt elf Kategorien, darunter Infrastruktur, Verwaltung und Projektmaßnahmen, präsentierten sich die Kandidaten. Als Bewertungskriterien galten Vorbildcharakter, Nachhaltigkeit, Vielfältigkeit, Kreativität und Wirksamkeit.

Auf deren Grundlage gab es Punkte. Eine Bewerbung lohnt sich also auch, wenn ein Klub in wenigen Kategorien sehr überzeugt. In Otterstadt steht das Thema Upcycling (Umwandlung von Abfallprodukten in ein neuwertiges Produkt) weit oben auf der Agenda: Hula-Hoop-Reifen aus Wasserrohren, ein Parcours aus Restmaterialien und ein Oster-Bastelprojekt aus alten Milchtüten zum Beispiel.

Ein zweimal jährlich stattfindender Umwelttag, bei dem die TuRa das Vereinsgelände und drumherum pflegt, gehört fest dazu. Die Sporthalle und den Rasenplatz rüsteten die Otterstädter unter anderem mit einer Solaranlage und einer Lichtsteuerung aus. Neben der Geldprämie erhielten die drei Vereine besonders bemerkenswerte Urkunden: Setzen sie sie ein, wächst aus ihnen ein bienenfreundlicher Pflanzenteppich.