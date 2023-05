Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„I like to move it“ – „Ich mag es, mich zu bewegen“ – tönt es aus den Lautsprechern in der Halle von TuRa Otterstadt. Genau das tun die Latino Fitness Kids, wenn sie am neuen Angebot des Vereins teilnehmen. Ein solches hat bisher gefehlt.

Aufmerksam beobachten die 13 Mädchen und Jungen ihre Lehrerin Anthea Baus-Simsek (32), die vor ihnen steht und mit anschaulichen Kommandos die Schrittfolgen einübt. „Lasso