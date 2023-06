„Meet the Ring“ heißt das bei Tuning-Fans beliebte Festival, das am Wochenende auf dem Hockenheimring stattfand. Die Autobahnpolizei hat eine Anreise entsprechend veränderter Autos über die Pfalz vermutet und deshalb am Samstag den Verkehr auf der B9 und A61 am Kreuz Speyer kontrolliert. Ihrem Bericht zufolge sind zwischen 8 und 15 Uhr gezielt 16 Fahrzeuge überprüft worden, die offensichtlich Veränderungen aufwiesen. Sechs davon hätten nicht betrieben werden dürfen, so ihre Bilanz.

Der Bericht: „Besonders tragisch traf es einen VW Golf, bei dem der Besitzer einen niedrigen bis mittleren fünfstelligen Betrag in sein Fahrzeug investiert hatte. Dies wurde auch nicht beanstandet, jedoch konnte bei genauer Nachschau unter dem Seitenschweller ein Kabel festgestellt werden, welches dort eigentlich nichts zu suchen hat. Bei der genauen Inaugenscheinnahme wurde eine generell nicht eintragungsfähige LED-Unterbodenbeleuchtung festgestellt.“ Erwähnt wird außerdem ein Toyota Celica aus einer auf 2500 Stück limitierten Auflage, der laut seinem Besitzer während der Fahrt den für seine Abgasanlage vorgeschriebenen Geräuschdämper „verloren“ habe.

Die Polizei weist darauf hin, dass optische und akustische Aufwertungen von Autos genehmigt werden müssten. Im Zweifel sei dafür eine Einzelabnahme durch eine technische Prüfstelle erforderlich. Alle Betroffenen aus der Speyerer Kontrolle müssten sich nun Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen.