Ein 53-jähriger Radfahrer ist bei einem Ausweichmanöver auf dem Radweg in der Tullastraße am Sonntag gegen 13.30 Uhr gestürzt und hat sich an Hand und Oberschenkel verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann in Richtung Auestraße, als ihm zwei Radler im Alter von 60 und 62 Jahren entgegenkamen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei der 53-Jähriger ausgewichen und ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Er sei vor Ort rettungsdienstlich behandelt worden, musste demnach aber nicht ins Krankenhaus. Sein Fahrrad sei mit leichten Kratzer nur leicht beschädigt worden. Die beiden anderen Radler nutzten den Radweg „in die nicht freigegebene Richtung“, so die Polizei, die Ermittlungsverfahren gegen beide einleitete.