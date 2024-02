Ware im Wert von 111 Euro haben 20- und 23-jährige Ladendiebe in einem Geschäft in der Tullastraße gestohlen. Sie kamen nicht ungestraft davon.

Der 23-Jährige packte laut Polizei am Donnerstag kurz vor 12 Uhr mehrere Energy-Drinks in eine Tüte. „Sein 20-jähriger Kompagnon wartete indes an der automatischen Eingangstür und öffnete diese für den 23-Jährigen, sodass dieser den Kassenbereich nicht passieren musste“, beschreiben die Beamten die Tatausführung. Die Männer seien zu Fuß in Richtung Auestraße geflüchtet, dabei aber beobachtet worden. Polizisten hätten sie auf dem Parkplatz eines Geschäfts für Heimtierbedarf gestoppt und kontrolliert. „Die zuvor erbeutete Ware wurde sichergestellt und Mitarbeitern des Discounters wieder ausgehändigt“, berichten die Beamten, die Strafverfahren eingeleitet haben.