Die Pianistin Susanne Endres ist in Speyer geboren, Siegfried Jung ist Tubist im Nationaltheaterorchester Mannheim. Am 2. Mai kommen sie als „Duo Compagni“ nach Speyer.

Herr Jung, mit dem „Duo Compagni“ spielen Sie in der besonderen Besetzung Tuba und Klavier. Die Tuba gilt vielen als eher behäbiges Blasinstrument, weil man das Instrument oft nur in Blaskapellen und Spielmannszügen wahrnimmt. Wie kamen Sie darauf, das erstaunliche virtuose Potenzial der Tuba voll auszuschöpfen?

Ich habe selbst in der Blaskapelle begonnen Tuba zu spielen. Das war mir aber einfach nicht genug, und deshalb habe ich mich weiterentwickelt. Zuerst bei „Jugend musiziert“, solistisch mit Klavier und im Ensemble mit weiteren Blechblasinstrumenten. Dann wurde ich Mitglied im Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz und beschloss, Tuba zu studieren. Neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit am Nationaltheater Mannheim spiele ich sehr gerne Kammermusik mit Klavier oder Harfe. Auch der Blasmusik bin ich treu geblieben als Mitglied der Original Egerländer Musikanten.

Sie sind es gewöhnt, mit Spitzenorchestern zu spielen, wirken auch im Orchester der Bayreuther Festspiele mit, aber ihre Leidenschaft gilt, wie Sie schon sagen, vor allem auch der Kammermusik. Sie spielen in Speyer in ihrem „Duo Compagni“.

Das Duo ist nicht einfach ein Job für mich. Da steckt ganz viel Seele und Emotion dahinter. Die Pianistin Susanne Endres hat einfach besondere Fähigkeiten am Klavier. Sie formt den Klang und passt ihn an jedes Genre individuell an. Wie der Name schon sagt, wir sind Gefährten seit nunmehr 30 Jahren. Man versteht sich blind. Die Musikdarbietungen entstehen auf einer höheren Ebene.

Frau Endres, Sie sind in Speyer geboren und arbeiten heute im Taunus als Klavierpädagogin. Was schätzen Sie am Kulturleben und an der Region hier und worauf freuen Sie sich besonders bei Ihrem Auftritt in Speyer?

Schon während meiner Jugend habe ich Speyer als eine kulturell sehr engagierte Stadt erlebt. Nicht nur die Bandszene, in der ich selbst aktiv war, hat in Speyer einen hohen Stellenwert, auch Schulen sind hier gut vernetzt und maßgeblich an der musikalischen Förderung beteiligt, so zumindest damals. Umso schöner, dass ich jetzt einen kulturellen Beitrag hier in Speyer leisten kann.

Das Konzert hat den Titel „Tango und Balkan“. Das eine verbindet man für gewöhnlich mit Argentinien, das andere ist eine Region im Osten Europas – wie schaffen Sie den musikalischen Spagat zwischen diesen Regionen?

Die Musik schafft selbst die Verbindung zueinander. Gleichzeitig sind sowohl der Tango als auch die Musik vom Balkan geprägt von Volksmusik und volkstümlicher Musik. Der Tango betrifft ganz Südamerika und kann in sehr unterschiedlichen Farben glänzen. Der argentinische Komponist Gerardo Gardelin hat einen ganz eigenen Charakter in Sachen Tango entwickelt und hat schon mehrfach für mich für die Tuba komponiert. Ein paar flotte und lockere Balkanrhythmen laden darüber hinaus zum Mitwippen ein. Der Name „Duo Compagni“ steht nämlich vor allem auch für Spielfreude und Leidenschaft.

Frau Endres, was kann man im Martin-Luther King-Haus erwarten?

Die Zuhörer können sich auf ein temperamentvolles Programm freuen. Was das „Duo Compagni“ eint, ist das Gefühl für Rhythmus beziehungsweise Metrik, Klangvorstellung und die Freude am Musizieren. Eine musikantische Natürlichkeit lässt die Werke nicht komplex, sondern leicht zugänglich erscheinen.

Termin

Tuba virtuos : Am Samstag, 2. Mai, um 19 Uhr spielt das „Duo Compagni “ im Martin-Luther-King-Haus in Speyer bei der Gedächtniskirche mit Susanne Endres und Siegfried Jung. Das Programm reicht von argentinischen Tango-Klängen bis zum Balkan-Sound, den Siegfried Jung als gebürtiger Banater mit Authentizität und Leidenschaft verkörpert. Das Konzert-Programm mit Musik von Astor Piazzolla, Gerardo Gardelin, Enrique Crespo, Ionel Dumitru und Willi März ist zu einem Gutteil der aktuellen CD des Duos entnommen, die zum „Album der Woche“ auf RBB Radio3 gekürt wurde. Karten sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich unter www.siegfriedjung.de/tickets.

Die CD

„Porteño“ ist der Titel der CD des Tubisten Siegfried Jung, der Pianistin Susanne Endres und Johanna Jung an der Harfe, dessen Programm in Teilen bei dem Konzert in Speyer zu hören sein wird. Sie ist erschienen beim renommierten Label Hänssler Classic (HC 23067). Der Titel (Hafenmensch) verweist auf Buenos Aires und damit auf den Tango, es gibt zunächst aber auch das Stück „Un Porteño en Bucarest“ des argentinischen Komponisten Gerardo Gardelin, das auf den Balkan führt. Von Gardelin sind mehrere Werke zu hören, nicht zuletzt Auftragswerke für Siegfried Jung. Dazu kommt Musik von Angel Villoldo und Carlos Gardel in Arrangements von Gardelin sowie Enrique Crespo. Dessen „Escebas Latinas“ sind für die Tuba komponiert und setzen, wie Siegfried Jung im Booklet mit Recht schreibt, den warmen Klang des Instruments und seine technischen Möglichkeiten voll ein. Die hörenswerte CD bringt Musik in aparter und sehr reizvoller Besetzung in Wiedergaben auf technisch sagenhaftem Niveau, die zugleich getragen sind von mitreißender Spielfreude und das Lust am Entdecken besonderer Klangwelten. Das lässt für das Speyerer Konzert mit diesem Repertoire und diesen Interpreten viel erwarten.