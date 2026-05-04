Die Mannschaften des TTV Otterstadt zählen zu den besten ihrer Ligen. Die Teams helfen sich gegenseitig aus. Die Anzahl der Doppelkombinationen ist enorm.

Beim TTV Otterstadt lief die Saison richtig gut. Als Vierter der Bezirksoberliga gehörte er lange zur Spitzengruppe und hatte nichts mit dem Abstieg zu tun. Insgesamt kamen in der ersten Mannschaft in dieser Saison 15 Akteure zum Einsatz. Mit Julian Kuhn stand sogar ein Spieler aus der vereinseigenen vierten Auswahl zweimal an der Platte. Jakob Staffel mit acht Auftritten und Christopher Völcker mit 14 hießen die Reserve-Dauerbrenner des Bezirksoberligateams.

Die volle Anzahl von 18 Partien absolvierte kein Akteur der Stammbelegschaft. Kapitän Erik Borger und Jan Bartsch traten je 15-mal und damit am häufigsten an. Die meisten Einzelsiege jedoch holten Philipp Japsers und Völcker, die jeweils 13 Matches für sich entschieden. In den Doppeln kamen Borger und Bartsch mit sechs Erfolgen auf die meisten Punkte. Insgesamt verzeichneten die 25 verschiedenen Doppelkombinationen des TTV eine Bilanz von 32:26 Siegen. Obgleich der echte Spitzenspieler fehlte, kamen die eingesetzten Cracks durch die gesamte Reihe auf gute Ergebnisse, stets mit der Aussicht, Zähler einzufahren.

Supermann Staffel

Der Meister der Bezirksliga, der TTV Otterstadt II, der seiner eigenen ersten Mannschaft im kommenden Jahr in der Bezirksoberliga Gesellschaft leistet, verließ sich dagegen auf einen Topmann, gar mit dem Nimbus der Unbesiegbarkeit. In allen 28 Einzeln verließ Wolfgang Staffel als Gewinner den Tisch. Auch in seinen 16 Doppeln an der Seite von Jakob Staffel (11:0) und Völcker (5:0) blieb der Routinier ungeschlagen.

Das Duo mit den meisten Siegen jedoch stellten Christian Matthes und Horst Kapp mit 13 Triumphen. Mit einer Gesamtbilanz von 43:13 Doppeln dominierte Otterstadt den Auftakt regelmäßig, das in der Runde von 18 Partien nur zwei verlor und einmal Remis spielte. In den Einzeln überragte erneut Völcker, der sich ebenfalls weitestgehend im Spitzenpaarkreuz stellte. 22:9 Erfolge verbuchte er. Ebenfalls eine stark positive Bilanz erreichte Matthes (18:8). Kapitän Kapp verbuchte 13:12 Erfolge, Jakob Staffel 13:4. Als Ersatzspieler trumpfte auch Michael Schulze auf, der neun seiner insgesamt zehn Partien für sich entschied.