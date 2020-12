Der TSV Speyer ist traurig über die Absage des Deutschen Turnfests im kommenden Jahr aufgrund der Corona-Pandemie. Dabei hieß es doch noch 2017 in Berlin: auf Wiedersehen 2021 in Leipzig.

Wer hätte damals gedacht, dass es dieses nicht gibt, sagt nicht nur Renate Behm, Abteilungsleiterin der Speyerer. Monate lang befanden sich die Turner und Tänzer zwischen Hoffen und Bangen.

„Jeden Tag schaute ich im GymNet nach“, berichtete Behm: „Und jeden Tag verbreiteten die Verantwortlichen Optimismus. Es wurde dafür geworben mit dem Sonderzug nach Leipzig zu reisen.“ Doch mit dieser Idee freundete sich die Speyererin nicht an.

Anstrengende Anreise

„Denn so ein Sonderzug ist nicht nur anstrengend“, erklärte sie: „Sondern wir hätten nach Neustadt fahren müssen und dort zusteigen. In Leipzig dann in die Sonderbusse, das ist Stress pur. Aber dies hat sich ja nun leider alles erledigt.“

Die Abteilungsleiterin, die sich selbst als alten Turnfesthasen bezeichnet, nahm Leipzig gar nicht mehr so in Angriff: „Für mich war Berlin ein toller Abschluss, da ich ja seit 1963 regelmäßig an den Deutschen Turnfesten teilgenommen hatte, zuerst als Turnerin und ab 1973 zum ersten Mal als Trainerin mit einer Jazztanzgruppe. “

Doch für die Jüngsten, Juniorinnen, Aktiven und Leistungsturner, für sie tut es Behm leid: „Ich hätte es Ihnen so sehr gegönnt. Denn ein Deutsches Turnfest ist einfach das, was jeder Turnbegeisterte einmal mitgemacht haben sollte. Es ist einfach der Höhepunkt im Leben eines Turners, einer Turnerin und einer Tänzerin.“

Schwere Entscheidung

Doch schweren Herzens entschieden sich Deutscher Turnerbund, Stadt Leipzig, Freistaat Sachsen und Bundesministerium des Inneren zur Absage der von 12. bis 16. Mai vorgesehenen Veranstaltung.

Seit Bestehen des Deutschen Turnfestes 1860 sei dieses bisher nur aufgrund von Kriegsgeschehen ausgefallen, teilte die Trainerin mit.: „Es ist ein herber Schlag für die ganze Turnbewegung und vor allem für unsere jungen Sportlerinnen und Sportler, für die das Turnfest der Höhepunkt ist.“

Und wieder bleibt Renate Behm nur die Hoffnung: auf die Olympischen Spiele 2021 in Tokio, einen baldigen normalen Trainings- und Wettkampfablauf für alle Sportler und nicht zuletzt – ein Deutsches Turnfest 2025.