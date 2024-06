Am Wochenende findet das traditionsreiche Jugend-Basketball-Turnier des TSV Towers Speyer-Schifferstadt statt. Insgesamt 52 Mannschaften starten in sieben Konkurrenzen in ihre jeweils eintägigen Wettkämpfe.

Aus dem gesamten süddeutschen Raum reisen Vertretungen namhafter Basketballklubs an. Für internationales Flair sorgen die Musel Pikes aus Luxemburg. In allen Altersklassen treten die Teams der gastgebenden