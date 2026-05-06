Die Basketballer des TSV Towers Speyer-Schifferstadt ziehen eine positive Bilanz der nun ausklingenden Saison.

Noch stehen die letzten Spiele aus, aber Abteilungsleiter Martin Steudtner-Alvarez berichtete bei der Mitgliederversammlung viel Gutes. Auf 406 Mitglieder wuchs die TSV-Abteilung an, davon fast 300 Kinder und Jugendliche. „Dass die deutschen Herren Welt- und Europameister sind, hat sicherlich auch einen Anteil. Aber wir machen mit unseren Trainern, gerade in der Jugend, auch eine gute Arbeit“, so Steudtner-Alvarez.

Damen planen Rückkehr

Bei den Aktiven belegten die Herren mit vielen Neuzugängen aus der eigenen Jugend einen ordentlichen Mittelfeldrang in der Landesliga. Das zweite Team erspielte sich als Aufsteiger in der A-Klasse einen sehr guten zweiten Platz. Im Damenbereich planen die Towers das Comeback einer aktiven Mannschaft für die Saison 2027/28.

„Wir haben unsere Mädels gefragt. Viele spielen noch ein Jahr in der U18 und gehen auf das Abitur zu. Da ist aktuell die Belastung, noch in der Aktivität zu spielen, sehr hoch. Nächstes Jahr kommen dann einige aus der Jugend raus. Da wird es dann wieder relativ sicher was mit einer Damenmannschaft“, sagte der Abteilungsleiter.

Steudtner-Alvarez zufrieden

Die männlichen Unter-18-Jährigen betraten in dieser Spielzeit mit der Oberliga sportliches Neuland und landeten am Ende auf dem starken fünften Rang. „Das war eine gute Erfahrung für uns, in dieser Liga anzutreten. Wir konnten gut mithalten. Die meisten der Spieler kommen nun aus der Jugend raus. Da wäre die Oberliga für unsere U18 dann zu hoch. Die Jungs, die noch Jugend spielen können, werden in der Bezirksliga antreten und dort bestimmt gut abschneiden. Da hatten wir dieses Jahr schon eine zweite Mannschaft, die Erfahrung gesammelt hat“, erläuterte Steudtner-Alvarez.

Sowohl die U14 wie die U16 der männlichen Towers belegten auf Pfalzebene am Ende Position drei. Die männliche U12 war in der höherklassigen Leistungsgruppe teilweise etwas überfordert, verbesserte sich aber im Laufe der Spielzeit von Partie zu Partie. Für die gemischte U10 überlegen die Verantwortlichen, in der kommenden Runde am Betrieb in Baden teilzunehmen, um mehr Praxis zu sammeln.

Titelkampf in Osthalle

Bei den Mädchen U18 belegte das erste Team in der Landesliga den ordentlichen sechsten Platz. Die zweite Vertretung lief in der Bezirksliga auf. Die weibliche U16 überließ nach einer tollen Saison der punktgleichen Konkurrenz aus Kaiserslautern um einen einzigen Korb den Vortritt und holte die Vizepfalzmeisterschaft.

Die Mädchen U14 spielten sich gar ins Final-Four-Turnier auf Landesebene vor, das sie am Ende als Dritter beendeten. Für die weibliche U12 endet die Spielzeit am Sonntag mit dem Endturnier auf Rheinland-Pfalz-Ebene. Gegen starke Konkurrenz von TV Kirchheimbolanden (9.30 Uhr), TVG Trier (12.40) und MJC Trier (17.10) wollen die Mädchen den Heimvorteil in der Osthalle nutzen.

Spielleiter Constantin Popescu schwärmt vom Rheinhessen-Pfalz-Champion und blickt einem historischen Moment entgegen, dem erstmaligen Gewinn dieses Titels, hinter dem beeindruckende Disziplin engagierter Sportlerinnen, Begeisterung, großes Talent und beeindruckende Entwicklung des Speyerer Mädchenbasketballs steckten.

Vorstand gewählt

„Wir stellen jetzt, nach Abschluss der Spiele, im Training schon auf die neuen Kader für die kommende Runde um. Das hat sich in diesem Jahr schon bewährt“, meinte Steudtner-Alvarez. Herausfordernd werde wieder das große, traditionsreiche Jugendturnier am 13. und 14. Juni. „Die Osthalle wird ja renoviert. Da müssen wir auf mehrere Hallen ausweichen. Das wird nicht einfach. Aber wir sind ja kreativ und schaffen das.“

Bei den Vorstandswahlen sprachen die Mitglieder allen Kandidaten einstimmig das Vertrauen aus. Der neue Towersvorstand setzt sich aus erfahrenen und neuen Kräften zusammen. Neben Steudtner-Alvarez gehören ihm Martin Reiter (Stellvertreter), Katrin Oeder (Finanzen), Mike Gould (Sportwart), Constantin Popescu (Spielleiter), Marije de Ruiter (Schiedsrichter), Christian von Dungern (Zeugwart), Florian Handrich (Presse), Sonja Gard (Schriftführerin) und Magda Pätzold (Frauenwartin) an.