Letzter Auftritt für 2021: Die Drittliga-Volleyballer des TSV Speyer gastieren am Samstagabend um 20 Uhr als Außenseiter beim TV Waldgirmes.

Im Spiel beim Tabellendritten sieht TSV-Spielertrainer Gerrit Jann die Vorteile ganz bei den Gastgebern. „Wir fahren nach dem Sieg gegen Feldkirchen entspannt dahin“, erklärt er. Seine Mannschaft habe am Dienstag fast vollständig trainiert, die Stimmung sei sehr gut. „Wir wollen vor der kurzen Weihnachtspause einfach ein gutes Spiel machen“, lautet sein Motto für den Auftritt beim sieben Punkte entfernten Tabellennachbarn.

Das Hinspiel in der Osthalle hatte der TSV Speyer mit 1:3-Sätzen verloren. „Das sind alles erfahrene Zweitligaspieler. Sie haben im Hinspiel nur so viel getan, wie nötig war. Wir brauchen schon einen guten Tag, um dort zu punkten“, weiß Jann.

Auch Eckenweber wieder fit

Simon Hennicke fehlt am Samstag, dafür wird Nachwuchsspieler Felix Mast Einsatzzeit bekommen. „Er hat das ja auch gegen Feldkirchen ganz gut gemacht“, stellt der Übungsleiter fest. Mast hatte in zwei Sätzen beim 3:0-Erfolg mitgewirkt. Ansonsten sei der Kader für die letzte Aufgabe im Jahr 2021 komplett, auch Christian Eckenweber hat seine Verletzung auskuriert. Jann hofft, dass sich die lange Anreise in die Nähe von Gießen nicht nachteilig auswirkt.