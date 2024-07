Pascal Theuer (25) aus Römerberg kehrt in die Region zurück und hat sich Handball-Oberligist TSV Speyer angeschlossen. Das teilte Benjamin Eisensteck, Öffentlichkeitsreferent der Speyerer, unserer Zeitung mit. Kreisläufer Theuer komme auch als Abwehrchef in Frage. Zuletzt griff er für Oberligist TuS Dansenberg II zum Leder.

Zwei Panther

Aus der zweiten Mannschaft der HSG Dudenhofen/Schifferstadt stoßen der schnelle Linksaußen Tim Wild (Jahrgang 2001), der auch in der Mitte aushelfen könne sowie der lange Rückraumspieler Adrian Hermann (24) in die Osthalle. „Wir setzen den Verjüngungsprozess fort“, so Eisensteck.

Der TSV nahm bereits wieder das Training für die Mitte September beginnende Saison auf. Auch einige A-Junioren nehmen teil. Fragezeichen stehen hinter dem weiteren Engagement von Arik Weber (Kreuzbandriss) und dem ebenfalls verletzten Johannes Fischer.