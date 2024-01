Die Regionalligadamen des TSV Speyer haben den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Nach dem 3:1 bei VSG Saarlouis setzen sie sich weiter von den Abstiegsplätzen ab. Gleich zu Beginn zeigte sich Speyer stark in Aufschlag und Angriff. Saarlouis ließ sich jedoch nicht so schnell abschütteln und kämpfte in der Abwehr um jeden Ball.

Schenke gewählt

Der TSV entschied Satz eins jedoch 25:21 für sich. Im zweiten legten die Domstädterinnern sogar eine Schippe drauf. Besonders die Schnellangriffe von Saarlouis fanden kein Durchkommen, und der TSV-Block stand stabil: 25:18. Im dritten Durchgang spielte die VSG frei auf und setzte Speyer mit gezielten Aufschlägen sowie starken Abwehraktionen unter Druck.

Die Gäste verloren den Faden und wirkten sichtlich irritiert von dieser kämpferischen Leistung. Die Saarländerinnen setzten sich 25:18 durch. Mit wenigen Eigenfehlern und guten Abwehraktionen brachte Speyer den Gegner anschließend zum Verzweifeln: 25:12. Durch die geschlossene Teamleistung nahm Trainer Stefan Vögeli einige Spielerinnenwechsel vor und verlieh dem Team um MVP Kerstin Schenke somit Selbstvertrauen. Speyer steht unverändert auf Rang acht.