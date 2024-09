Oberligist TSV Speyer hat gegen die starke TGM Mainz-Gonsenheim II einen Fehlstart in die Oberliga hingelegt. 0:3 hieß es am Samstag in der heimischen Osthalle. Für Trainer Gerrit Jann war’s ein Wiedersehen mit Gästespielern aus gemeinsamen Zweitligatagen und Akteuren, die er einst auf dieses Niveau heranführte.

Führung verspielt

24:22 führte der TSV schon im ersten Satz, ehe laut Coach Jann blöde Fehler zum Verlust desselbigen führten. „Wir waren zu fehlerlastig“, fasste er im Gespräch mit unserer Zeitung zusammen: „Viele haben nicht hundert Prozent erreicht. Wenn wir vollzählig sind, brauchen wie uns nicht zu verstecken. Übermächtig sind sie nicht.“ Auf die Rückrunde richtet sich dabei sein Blick.

Zu acht traten die Speyerer am Ende an. Jann: Gonsenheim war aber auch nicht mehr. Er selbst ging doch aufs Feld, zumal auf ungewohnter Position: „Eigentlich mache ich das nicht so gerne und konzentriere mich lieber aufs Coachen.“ Aber nicht zuletzt traten die Gastgeber ohne etatmäßigen Libero an, was die Möglichkeiten in der Abwehr verringerte.