Zum Teil ist die Saison in den Nachwuchsspielklassen bereits beendet, während die heiße Phase bei den Erwachsenen noch bevorsteht.

Die Jugend-19-Bezirksliga, in der auch der TTV Otterstadt und der TSV Speyer an die Tische gehen, erlebte bereits im Februar ihre letzten Aufschläge. Otterstadt belegte Platz zwei und rang, angeführt von Topspieler Jakob Staffel, dem Meister TTV Edenkoben den einzigen Zähler in der gesamten Saison ab. Nur zwei Saisonniederlagen gab es in den acht Meisterschaftsspielen. Speyer nahm Rang drei ein. Spitzencrack Leonie Sachs ragte mit einer Einzelbilanz von 14:2 Siegen heraus.

Unterhalb der Bezirksliga der Jugend 19 gibt es noch zwei Bezirksklassen, eine Nord- und eine Süd-Staffel. Im Norden schloss Speyer II als Dritter ab. Der VfL Duttweiler und VfL Bellheim überragten in dieser Liga. Die Domstädter brachten Bellheim am vorletzten Saisonspieltag bei der 4:6-Niederlage aber an den Rande eines Punktverlusts.

Speyer fordert Bellheim

Eine 2:0-Führung nach den Doppeln war eine Steilvorlage zum Sieg. Bis zum 4:3 führte der TSV, gab sich dann aber in den abschließenden drei Einzeln geschlagen. Zum Saisonabschluss feierte Speyer einen 6:4-Erfolg gegen den TuS Maikammer, bei dem sich alle Spieler, Emeric Tribout-Husmann, Tobias Dak, Jakob Habermehl und Jannick Keßler in die Siegerliste eintrugen.

In der Bezirksliga der Jugend 15 holte der TTV Edenkoben den Titel. Hier stellte TTV Römerberg ein Team, das er bereits früh in der Saison wieder abmeldete. Die Bezirksklasse-Meisterschaft peilt Speyer an, dessen stärkster Verfolger aus den eigenen Reihen stammt. Der TSV II liegt nur zwei Zähler hinter der eigenen Ersten.

Waldsee plant Coup

Die beiden direkten Duelle gewann Speyer I jeweils mit 9:1. Mats Lochner, Tobias Dak, Lorenz Klein und Julius Becker, die regelmäßig zum Einsatz kommen, weisen allesamt stark positive Bilanzen auf. Auch der TSV II stellt vier Akteure mit starken Ergebnissen. Emeric Tribout-Husmann, Mattis Kassel, Henri Herzog und Jakob Habermehl tragen zwei Partien vor Ende erheblich zum hervorragenden Abschneiden bei. Der ASV Waldsee liegt auf dem dritten Tabellenrang der Liga und möchte am kommenden Samstag Primus Speyer ärgern. Mit Thomas Malpricht und Paul Ringmeier bietet er zwei ganze starke Spieler im vorderen Paarkreuz auf.