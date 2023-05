Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Keine Pause, kein Verschnaufen: Die Drittliga-Volleyballer des TSV Speyer treffen im ersten Spiel der Abstiegsrunde am Samstag, 18 Uhr, in der Sporthalle Ost auf den TSV G.A. Stuttgart. Ein erster Härtetest steht an.

„Es fühlt sich gut an. Wir sind voll motiviert“, sagt TSV-Spielertrainer Gerrit Jann. Seine Mannschaft hat aus der Vorrunde 16 Punkte mitgenommen und führt die Tabelle vor dem nächsten