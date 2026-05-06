Der TSV Speyer richtet am Samstag (10 bis 19 Uhr) die Stadtmeisterschaft in der Osthalle aus.

Organisator und Oberligaherrentrainer Gerrit Jann findet den Termin samstags okay: „Da kann man es noch gemütlich ausklingen lassen“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung: „Und man hat noch den Sonntag.“ Er als Lehrer müsse ja auch montags wieder früh raus, und abends zuvor gebe es noch einiges zu erledigen.

Die Hallentüren öffnen um 9 Uhr, ehe eine Stunde später parallel auf drei Querfeldern die Bälle fliegen, von Hand zu Hand wandern und aufprallen. 15 Mannschaften meldeten. Es bietet sich an, diese zunächst in drei Fünfergruppen im Modus jeder gegen jeden antreten zu lassen. Anschließend folgen voraussichtlich alle Platzierungsspiele. Aber Jann grübelt noch.

Um den Wanderpokal

Sechs Volleyballer, also Originalgröße, stehen jeweils auf dem Court. Die Regeln erlauben pro Auswahl aber nur zwei über der Pfalzliga auflaufende Herren. Der Organisator: „Es ist eben ein Freizeitturnier.“ Für Damen und Jugendliche gibt es keine Beschränkungen. Der langjährige TSV-Volleyballer Uli Fischer schickt eine Mannschaft, Familie Walter vom TuS Heiligenstein, Jahn mit Sport-Leistungskurs-Besuchern aus dem Schwerd-Gymnasium, Speyerer Mixed-Spieler, Malte Stohner mit den Damen, Schifferstadter Gymnasiasten, die Rettichtritsche. Es geht um den Wanderpokal. Süßigkeiten gibt’s für alle.