Am Samstag, 7. Dezember, feiert der TSV Speyer mit einer Gala in der Stadthalle dass 55-jährige Bestehen seiner Jazztanzgruppen. Was mit einem russischen Volkstanz begann, entwickelte sich unter Trainerin Renate Behm zu zehn Gruppen. Wir stellen sie hier vor.

Behm rief die Oldiegruppe 1996 ins Leben, als die ehemaligen Tänzerinnen nach Mutterschaft oder Studium wieder einstiegen. Einige halten dem TSV immer noch die Treue. 2014 übergab Behm die Formation an Co-Trainerin Nadja Bartek, die sie weiterhin mit viel Erfolg und Freude betreue. Die Oldies treten nicht mehr bei Wettkämpfen an, sondern konzentrieren sich auf It’s Showtime des Pfälzer Turnerbundes.

Bartek gehört seit 1982 zum Verein und engagiert sich 2001 als Übungsleiterin. Von den Schülerinnen über die Jugend bis zu den Oldies durchlief sie alle Gruppen. Auch als Trainerin kümmerte sich Bartek um verschiedene Altersklassen.

