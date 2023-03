Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TSV Speyer muss in der Abstiegsrunde der Dritten Volleyballliga Süd am Sonntag, 16 Uhr, beim Schlusslicht USC Konstanz antreten. Soll das große Ziel, der Verbleib in der dritthöchsten Spielklasse, in Reichweite bleiben, braucht Speyer drei Punkte.

Drei Spiele, drei Niederlagen. Die Abstiegsrunde der Dritten Liga Süd ist für die TSV-Volleyballer derzeit noch keine Erfolgsgeschichte – im Gegensatz zur Hauptrunde. Der vierte Platz