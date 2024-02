Die Regionalliga-Volleyballerinnen des TSV Speyer stehen am kommenden Samstag vor einer schweren Aufgabe. Denn mit der SG Volleys Marburg-Biedenkopf erwarten sie um 19.30 Uhr den aktuellen Tabellenführer in der Sporthalle Ost. Nachdem die Speyererinnen die letzten beiden Spiele mit 3:0 und 3:1 gewannen und somit sechs wichtige Zähler in der Tabelle holten, brauchen sie sich auch vor dem Ligaprimus nicht zu verstecken.

Zwar verloren die TSV-Damen das Hinspiel mit 0:3. Doch den ersten Satz gestalteten sie lange offen (24:26). In der Trainingswoche standen Coach Stefan Vögeli wieder mehr Damen zur Verfügung, was auch spielnahe Übungen erlaubte. Dennoch tritt der TSV als klarer Außenseiter an.