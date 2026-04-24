Ein historischer Moment für die Tennisabteilung des TSV: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte schlagen Mannschaften im offiziellen Ligabetrieb auf.

„Wir haben eine gesunde Mischung aus erfahrenen Spielern und motivierten Quereinsteigern“, sagt die Abteilungsleitung. „Der Fokus liegt im ersten Jahr darauf, Erfahrungen zu sammeln und die Wettkampfbedingungen kennenzulernen.

Unter der Führung von Mannschaftsführer Michael Weber schickt der TSV eine Herren 50-Mannschaft ins Rennen. Laut Verein steht dieses Team für Dynamik und Spielfreude. Hier wird um jeden Ball gekämpft, wobei die Fitness der Spieler in der Vorbereitung oberste Priorität hatte.

Für die Herren 50 sind folgende Mannschaftsmitglieder gemeldet:

Klaus Maier, Michael Weber, Roland Buchholzer, Thomas Armbrust, Andreas Wördenweber, Wolfgang Ofer, Christian Korn, Peter Meyerhöfer, Franz Schall, Stefan Schellhas, Thomas Sieberling, Dieter Bauer, Karl Hermann Weschler, Leonte Irimesku, Mario Sawilla, Ulrich Klumpp

Zusätzlich gibt es ein Herren 65-Team, geleitet von Mannschaftsführer Wolfgang Ofer. Sie wollen beweisen, dass Erfahrung auf der roten Asche oft den entscheidenden Unterschied macht.

Für die Herren 65 sind folgende Mannschaftsmitglieder gemeldet: Georgas Konstantinos, Klaus Maier, Andreas Wördenweber, Peter Leitmeyer, Wolfgang Ofer, Peter Meyerhöfer, Franz Schall, Stefan Schellhas, Dieter Bauer, Karl Hermann Weschler, Leonte Irimesku, Mario Sawilla.