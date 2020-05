6330 Euro mit Hilfe von 160 Unterstützern sind bis Donnerstagmorgen bei der Crowdfundingaktion von VR Bank Südpfalz und TSV Lingenfeld zusammengekommen. Das hat der stellvertretende Schriftführer der Lingenfelder, Tim Hofmann, mitgeteilt.

„Gerade in dieser schwierigen Situation sind wir begeistert von der Spendenbereitschaft unserer Mitglieder, Fans und Freunde aus dem Umfeld“, teilte Hofmann mit. Mit der Aktion will die TSV entgangene Einnahmen in Corona-Zeiten ausgleichen.

Sie läuft noch bis Mittwoch, 10. Juni, endet dann also nach einem Monat. Im Sommer möchte der Verein seine Vorhaben umsetzen: Erneuerung des Kinderspielplatzes und Überdachung der Arbeitsgeräte.