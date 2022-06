Wahlen, Ehrungen und Verabschiedungen bestimmten die Mitgliederversammlung der TSV Lingenfeld.

Petra Schönfeld (Vorstand Repräsentation), Michael Hofmann (Verwaltung), Steffen Vogt (Sport), Patrick Hoffmann und Tim Hofmann (Schriftführer) erhalten nun Unterstützung durch die Kassierer Sina Stein und Thorsten Stein.

Dem Vereinsausschuss gehören nun Julian Bayer, Alexander Fischer, David Godulla, Justin Körner, Rainer Kronschnabel, Katja Nepf, Johannes Scheit und Lukas Steinmetz an.

Richard Lechnauer und Dominik Rühle prüfen die Rechnungen. Für ihre jahrelangen Verdienste um den Verein verlieh der Sportbund Pfalz die Ehrennadel in Silber an Elke Hofmann und Michael Hofmann sowie Bronze an Reinhard Hennrich.

Elke Hofmann führte 50 Jahren die Kasse der TSV. Darüber hinaus übernahm sie lange Zeit die Mitgliederverwaltung, ist Übungsleiterin der Männersportgruppe und übernimmt bei Veranstaltungen verschiedene Aufgaben.

Ihr Mann Michael begann 1983 als Schriftführer, ehe er 2013 in den Vorstand eintrat. Rund um das Sportgelände setzte er viele Projekte um. Hennrich leitet seit 1991 die Jugendabteilung der Turn- und Sportvereinigung. Fast täglich weilt er auf dem Gelände. Der Pfälzer Turnerbund bedachte drei weitere Mitglieder mit Bronze: Petra Schönfeld (17 Jahre Turnabteilungsleiterin), Gabriele Simon (seit 31 Jahren Leiterin der Gymnastikabteilung), Manfred Haeusler (55 Jahre Kassierer).

Die TSV-Ehrennadel erhielten Bernd Rembor (60 Jahre Mitglied), Uwe Peters, Jürgen Weller (50), Sascha Becker, Ursula Heim, Annerose König, Bernd Schneider (25). Doch es hieß auch Abschied nehmen von Christiane Steiner-Krombach nach jahrzehntelangem Einsatz als Gymnastik-Übungsleiterin. Elke Hofmann beendete ihre Tätigkeit als zweite Kassiererin, steht aber weiter im Bereich Mitgliederverwaltung zur Verfügung. Aus dem Ausschuss schieden Eric Christ, Patrick Guth, Mathias Hertz, Benjamin Hess, Martin Janiczek, Ulrich Steinmetz.