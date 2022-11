Beim TSV Speyer soll nach der schwierigen Corona-Zeit und dem Tod des Geschäftsführers wieder Normalität einkehren. Bei der Mitgliederversammlung zeichnete die Vorsitzende etliche verdiente Mitglieder aus.

Vorsitzende Angelika Wöhlert ließ das Geschehen im vergangenen Geschäftsjahr Revue passieren. Dabei knüpfte sie an ihren Vorjahresbericht 2020/2021 an, in dem sie die coronabedingte „merkwürdige Zeit, die wir in unserem Verein erleben“ auch auf einen Großteil des Jahres 2021/2022 ausdehnte. Der Sportbetrieb sei zu oft stark beeinträchtigt gewesen. Seniorenveranstaltungen oder auch der Neujahrsempfang seien ausgefallen.

Der Empfang, verbunden mit dem Festakt zum 175-jährigen Vereinsbestehen in der Stadthalle, hätte der Höhepunkt des Jubiläumsjahres sein sollen. Die Festschrift war schon gedruckt, der Prosecco geliefert. Schließlich fanden die Feierlichkeiten erst im Juni 2022 statt: der Festakt in der Sporthalle Ost, ein Sport- und Spielfest im Helmut-Bantz-Stadion, in der Ost-Halle und den TSV-Sportanlagen. „Das war keine Verlegenheitslösung, sondern ein echter Höhepunkt des Jahres“, so Wöhlert.

Ehrenvorsitzender Wolfgang Behm ist im März 2022 verstorben. Völlig unerwartet traf der Tod des TSV-Geschäftsführers und Vereinsmanagers Claus-Dieter Kreutzenberger im September 2022 den TSV. Vieles gab es zu regeln, sowohl im Hinblick auf den „normalen“ Geschäftsbetrieb als auch auf die Mitgliederversammlung und die Nachfolge. Nach Einschätzung von TSV-Vize Herbert Kotter sollte in der Geschäftsstelle in wenigen Wochen oder Monaten ein normaler Betrieb wieder die Regel sein.

Vorsitzende Angelika Wöhlert ehrte etliche Mitglieder. Mit Ehrennadeln für 25 Jahre und 40 Jahre sowie Treueplaketten für 50 und 70 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurden 43 Mitglieder ausgezeichnet. Die Abteilungsleiter Heinz Fischer (Volleyball), Gisela Ruhnke (Tischtennis), Renate Behm (Turnen) und Rosalinde Mayer-Schopp (Leichtathletik) stehen „ihren Abteilungen“ meist schon seit mehr als 40 Jahren vor. „Wir freuen uns über den zahlreichen Nachwuchs im Verein, sind aber auch glücklich, erfahrene Leute unter uns zu haben“, betonte die Vorsitzende.

Für den Ehrenrat würdigte Klaus Bethäuser die besonderen Leistungen im Verein von Karl Bentz (Sportabzeichen), Harald Köhler und Klaus Maier (beide Tennis). Die überreichten Ehrenplaketten brachten die Anerkennung zum Ausdruck. Esther Münch und Klaus Lochner wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Sie hätten sich über Jahrzehnte in besonderem Maße um den Verein verdient gemacht und gehörten zu den Gründungsmitgliedern der „Altpörtelhupser“, wie es hieß.