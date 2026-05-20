Er spielte sechzehn Jahre lang die Orgel im Speyerer Dom. Jetzt verabschiedet sich Markus Eichenlaub. Ein Gespräch über Musik, Weihrauch und neue Wege.

Als Markus Eichenlaub erfährt, dass er Domorganist in Speyer wird, schießt ihm das Adrenalin durch den Körper. „Ich kann es gar nicht mehr reproduzieren“, sagt er. Und dann kommt, ruhiger, fast leise: „Das war ein ganz besonderer Moment, für den ich bis heute wirklich unendlich dankbar bin.“

Es ist dieser thematische Wechsel von der Erinnerung zur Dankbarkeit, der etwas verrät über diesen Mann. Markus Eichenlaub ist kein Auftrumpfer. Das Gespräch führt er in der Kaffeemanufaktur im Kornmarkt, die er selbst vorgeschlagen hat. Beim Bezahlen muss die Bedienung nicht nachfragen: „Der Markus trinkt in der Regel immer Cappuccino mit Hafermilch.“

Gleich ums Eck lag einmal seine erste Wohnung in der Stadt – ausgerechnet in einer alten Orgelbauwerkstatt. Manche Biografien haben so eine Logik.

Speyer war immer da

Der 1970 in Herxheim bei Landau geborene Kirchenmusiker hatte die Pfalz schon lange hinter sich gelassen, als der Ruf nach Speyer kam. Studium in Karlsruhe, Hamburg, Stuttgart. Dann zwölf Jahre Organist am Limburger Dom, parallel eine Professur an der Folkwang Universität in Essen. Sein Weg war ungewöhnlich, nicht der klassische Aufstieg vom Bezirkskantor zum Domorganisten.

2010 – hier ein Foto von damals – kam Markus Eichenlaub nach Speyer. Archivfoto: Lenz

Aber Speyer war immer da. Als Jugendlicher fuhr er regelmäßig zu den Orgelkonzerten im Dom. Beim internationalen Orgelwettbewerb hier schaffte er es bis ins Halbfinale. „Das war damals eine ganz große Nummer, der Wettbewerb gehörte zu den Großen.“ Und als er 2010 schließlich seinen Dienst in Speyer antrat, beschrieb er es so: „Das Betreten auf heimatlichem Boden. Das Gefühl: Jetzt bin ich da, wo ich eigentlich hingehöre.“

Wo der liebe Gott ihn auch sehe, fügt er hinzu, fast beiläufig. Man glaubt ihm das.

Eingenebelt in Weihrauch

Der erste Gottesdienst als Domorganist, Maria Himmelfahrt 2010, fand auf der kleinen Chororgel statt. Die große Hauptorgel war gerade erst im Aufbau. Ein Jahr später dann die Orgelweihe: 2000 Menschen im Dom, Fernsehen, Kollegen aus ganz Deutschland und Helmut Kohl im Publikum. Bischof Karl-Heinz Wiesemann stieg persönlich zur Orgel hinauf, mit Weihrauch.

Einer der Höhepunkte in seiner Speyerer Zeit wardie Weihe der Domorgel. Archivfoto: Lenz

„Ich habe fast keine Hand mehr vor Augen gesehen“, erzählt Eichenlaub und lacht. Er musste husten. In der Spieltischnische oben unter dem Gewölbe hatte sich der Weihrauch gestaut. Was er aber nicht vergisst: wie der Bischof dann nach unten in den Raum hineinsingt, dass die Orgel jetzt ertönen soll. Und dann: die ersten Töne. Die Orgel klang völlig anders als in den Tagen zuvor, da er allein gespielt hatte. Die 2000 Menschen hatten die Frequenzen verändert, die Klangfarbe. Das hatte er nicht kommen sehen.

„Es ist alles gut gegangen“, sagt er trocken.

Live im Fernsehen

Beim Kohl-Requiem 2017, europaweit übertragen, war Druck drauf. „Man hat schon irgendwie gespürt, dass man da jetzt auf dem Präsentierteller sitzt.“ Aber das ist nicht das, was ihn am meisten bewegt, wenn er von seiner Zeit im Dom erzählt. Eher das Unplanbare.

Beim Requiem für Helmut Kohl wurde Eichenlaubs Orgelspiel europaweit im Fernsehen übertragen. Archivfoto: Lenz

Große Einzüge bei Priesterweihen, bei Hochfesten: Man könne nicht wissen, ob er fünf, sechs oder sieben Minuten dauert. Man müsse ein Gespür entwickeln, wann das Lied einsetzt. „Eigentlich war ich beim Gottesdienst aufgeregter als beim Konzert“, sagt er. Beim Konzert habe man die Noten vor sich, man könne bis zum Exzess üben. Aber „das, was aus dem Moment heraus passiert, das war in der Liturgie“.

Improvisiert er auch im Konzert? „Nein.“ Keine Sekunde Zögern. „Das können andere machen.“ Er selbst sehe sich ausschließlich als liturgischen Improvisator. Das Konzert habe seine eigene Logik, der Gottesdienst eine andere. Viele Menschen kämen in die Liturgie, weil sie Festliches oder in die Tiefe gehendes erfahren möchten. „Und ich finde, das Recht haben sie auch.“

„Mir fehlt noch was“

Sechzehn Jahre lang war er nun Domorganist. Zeitweise auch Diözesankirchenmusikdirektor mit eigenem Kammerchor und schönen Projekten. Und doch: Nach der Corona-Pandemie, nach Jahren mit viel Orgelspiel und wenig Chorarbeit, stellte sich ein Gefühl ein, das er so benennt: „Mir fehlt noch was.“

Die 5496 Pfeifen der Hauptorgel verteilen sich auf 83 Register. Foto: Georg Knoll/oho

Die Stelle als Bezirkskantor in Heidelberg kam ins Spiel, als der dortige Kollege Markus Uhl nach Köln wechselte. Zwei Bedingungen hatte Eichenlaub für eine Bewerbung: mit der Familie in Speyer wohnen bleiben zu können und eine Stelle, die neben der Orgel auch Chorarbeit auf hohem Niveau ermöglicht. Beides traf hier zu.

Eichenlaub verlässt seinen Dom

Jetzt wird er Bezirkskantor an der Jesuitenkirche Heidelberg. Zwei Orgeln, ein oratorischer Chor mit jungem Durchschnitt, Orchestermessen, die Möglichkeit, zwei Oratorien pro Jahr frei zu wählen. „Eigenverantwortlich kreativ Kirchenmusik gestalten“, so nennt er das. Das sei ihm auf dieser Stelle im Dom, bei allem was er liebte, so nicht möglich gewesen.

Markus Eichenlaub geht nicht ganz: Die Stelle in Heidelberg sei nur in Frage gekommen, weil er dann weiterhin in Speyer wohnen kann. Foto: Georg Knoll/oho

„Ich hätte es auch nie gedacht nach 16 Jahren, dass ich sage: Ich verlasse meinen Dom.“ Er sagt das ohne Sentimentalität, aber auch ohne Leichtigkeit.

Manche Kollegen und Freunde hätten gezweifelt, manche hätten es sofort verstanden. Einer schrieb ihm, er mache ihm Mut, selbst über ähnliches nachzudenken. Eichenlaub hört das gern. Am Ende aber sagt er es so: „Ich weiß nur, wie ich mich damit fühle.“

Das reicht ihm.

Info

Markus Eichenlaub gibt am Samstag, 23. Mai, um 19.30 Uhr ein Abschiedskonzert im Speyerer Dom. Das Programm beginnt bereits um 18.45 Uhr mit einer moderierten Gesprächsrunde. Der Eintritt ist frei. Eichenlaub spielt unter anderem Werke von Karg-Elert, Bach, Vierne und Reger.