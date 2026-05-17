Mehrere Trunkenheitsfahrten sind der Polizei am Wochenende aufgefallen. So sei am Samstag bereits um 10 Uhr eine 36-Jährige von Otterstadt in Richtung Auestraße fahrend aufgefallen, weil sie Schlangenlinien gefahren und ihr Wagen beschädigt gewesen sei. Atemalkoholwert nach Kontrolle: 1,82 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Genau wie der eines 47-Jährigen, der den Beamten rund fünf Stunden zuvor in der Ludwigstraße wegen seiner Fahrweise und deutlichem Alkoholgeruch während einer Kontrolle aufgefallen war. Bereits am Freitag zog die Polizei einen 39-Jährigen Autofahrer in der Wormser Landstraße aus dem Verkehr. Er sei nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen und habe drogentypische Auffälligkeiten gezeigt. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren und eine Sperre der Führerscheinstelle, so die Polizei, die auf die Gefahren von Alkohol und Drogen am Steuer hinweist.