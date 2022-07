Auf höchster politischer Ebene wird derzeit über Möglichkeiten des Energiesparens beraten. Die Stadt Speyer hat dazu schon einige Entscheidungen getroffen. Neben Einschränkungen im Bademaxx ist das der Verzicht auf die Beleuchtung öffentlicher Gebäude. Dabei gibt es aber noch Luft nach oben.

Die Stadt hat vor einer Woche verkündet, auf unbestimmte Zeit auf die Beleuchtung von Altpörtel, Alter Münze, Rathaus, Historischem Museum, Wartturm und drei Kirchen zu verzichten. Dennoch brannte am Altpörtel in den vergangenen Nächten noch Licht. Die Außenbeleuchtung sei zwar nach Rücksprache mit den Stadtwerken seit einer Woche abgeschaltet, erklärt Verwaltungssprecherin Lisa Eschenbach dazu auf Anfrage. Allerdings gebe es auch noch eine Innenbeleuchtung in der Galerie, die erst in Kürze an die Reihe komme: „Das Ausschalten muss sukzessive erfolgen, weil unterschiedliche Stellen beteiligt sind und beauftragt werden müssen.“

Energie verschwendet wird nach Ansicht eines RHEINPFALZ-Lesers auch an der städtischen Gemeinschaftsunterkunft im Birkenweg 94. Hier brannte über Wochen eine Außenlampe auch tagsüber, obwohl sie nur nachts eingeschaltet sein sollte. Hierbei handelt es sich laut Eschenbach um eine Fehlfunktion, die städtische Mitarbeiter nicht kurzfristig selbst beheben konnten. „Es wurde daher eine externe Fachfirma beauftragt.“ Laut Stadt sollte das Problem noch im Laufe dieser Woche gelöst werden.