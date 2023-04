Die neue Speiseeis-Saison hat an vielen Anlaufstellen in der Speyerer Innenstadt mit Preiserhöhungen begonnen. 1,50 Euro für eine Kugel sind keine Seltenheit mehr. Die Eiscafé-Betreiber setzen auf das Verständnis ihrer Kunden und auf zusätzliche Sorten. Einzelne Standorte haben die Preise jedoch stabil halten können.

Über Ostern sind schon viele Eiskugeln gerollt worden in Speyer. Es werde jedoch noch mehr werden in den kommenden Wochen, erwartet Domenico De Vico. Er ist Inhaber des Eiscafés Roma in der Innenstadt und berichtet, dass bei ihm zwischen Mai und Juni zum aktuellen Angebot noch Fruchteissorten hinzukämen. In diesen beiden Monaten sei die Nachfrage nach Eis am höchsten. Unter anderem die beliebte Sorte Maracuja werde dann wieder zur Verfügung stehen.

Auch der Inhaber des Eiscafés Del Sole in der Maximilianstraße und am Berliner Platz, Saimir Kasemi, sowie Mitarbeiterin Bruna Marques von La Piazza mit zwei Standorten in der Maximilianstraße erweitern in den Sommermonaten das Sortiment. Somit ist das, was momentan bei ihnen in der Theke angeboten wird, noch nicht alles. Angelo Tolone, Inhaber des Lokals Eis am Rhein im Industriehof, kündigt zusätzliche vegane Sorten an.

Nicht nur Auswahl ändert sich

Die Auswahl bei den Eissorten ist jedoch nicht das Einzige, was sich ändert. Einige Eiscafés haben 2023 ihre Preise erhöht. Im La Piazza kostet eine Kugel nicht mehr 1,20 Euro, sondern 1,50 Euro. Eine Preisänderung von 1,40 Euro auf 1,50 Euro hat auch Maximilian Englert, Inhaber der Eismanufaktur Englert in der Korngasse, vorgenommen. Er begründet die Verteuerung damit, dass seine Kosten für Zutaten wie Milch und Sahne erheblich gestiegen seien. „Wir müssen uns anpassen, denn die Rohstoffe und die Produktion sind teuerer geworden“, sagt auch Domenico De Vico. Bei ihm kostet die Kugel jetzt ebenfalls 30 Cent mehr. Das Eiscafé Del Sole hat dagegen seine Preise nicht erhöht. „Es sind schwierige Zeiten, aber wir erhöhen die Preise nicht“, sagt Kasemi.

Bei Eis am Rhein haben sich die Tarife ebenfalls nicht verändert. Bei Angelo Tolone kostet die Kugel auch in diesem Jahr 1,30 Euro. „Der Erhalt der Kundschaft steht an erster Stelle“, begründet er im RHEINPFALZ-Gespräch. Er habe Maßnahmen ergriffen, um die Kosten im Griff zu behalten: Zum einen spare er durch effizientere Geräte 30 bis 40 Prozent an Strom ein. Zum anderen werde bei der besonders beliebten Sorte Pistazie die Eismenge aufgrund der teuren Zutaten leicht reduziert. „An Personalkosten sparen wir nicht“, betont Tolone.

Kunden zeigen überwiegend Verständnis

Doch wie wirkt sich die Preiserhöhung auf die Nachfrage aus? La-Piazza-Mitarbeiterin Bruna Marques ist der Meinung, dass die Kunden weniger Eis als noch im Vorjahr kaufen, da sie es oftmals zu teurer fänden. Auch sie verweist aber auf die hohen Rohstoffkosten für die Produktion. Sie hält in der Zukunft auch wieder einen Rückgang der Preise für denkbar.

Insgesamt sei die neue Saison trotz des Regens Ende März und der Preiserhöhungen gut angelaufen, betonen alle Firmenvertreter. „Es gibt immer gute und schlechte Tage“, ordnet Eismanufaktur-Inhaber Englert die Abhängigkeit vom Wetter ein. Über Ostern sei der Andrang ähnlich groß gewesen wie in den Vorjahren. „Unsere Kunden haben Verständnis für unsere Entscheidung“, lautet Domenico De Vicos erste Einschätzung zu den Auswirkungen der Preiserhöhungen.